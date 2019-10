Nellie på tre år er en glad Toller-hund, der ikke har noget som helst imod at gå til dyrlægen. Dyrlæge Per Larsen tager sig af den i undersøgelsesrummet på Frederiksberg Dyreklinik. Foto: Thomas Olsen

Dyrenes ven gennem 33 år glæder sig til ikke at kigge på klokken

Fagdyrlæge i smådyr Per Larsen forlader - efter 33 år på Frederiksberg Dyreklinik - arbejdsmarkedet. Der er sket rigtigt meget med dyrlægefaget, siden Per Larsen blev uddannet på Landbohøjskolen i 1981. Der er også sket en stor forandring i den måde, som vi betragter vores hunde, katte, kaniner og marsvin på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her