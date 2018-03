Se billedserie Her på Centervej 34 i Pedersborgs industrikvarter er AffaldPlus-ansatte i gang med at samle de nye affaldsbeholdere. Foto: Thomas Olsen

Du skal vænne dig til nye affalds-vaner

Sorø - 15. marts 2018 kl. 18:03 Af Ulla Gruntdvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliv lidt klogere på madaffaldsposerne, og hvad du kan gøre for at mindske lugtgenerne, når den nye affaldsordning træder i kraft. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Når Sorø Kommune den 30. april 2018 har premiere på en ny affaldsordning, skal borgerne til at have nye rutiner.

Det kan måske godt være lidt »Øv, hvorfor nu det?« i begyndelsen, forudser Katja May Weber, der er kommunikationsmedarbejder i AffaldPlus.

- Man skal lige vænne sig til at sortere mere, men det vil gå ret nemt, når man først vænner sig til det, vurderer Katja May Weber.

Forud for den nye affaldsordning ligger et kæmpe forarbejde - ikke mindst logistisk. 13.000 beholdere skal køres ud og registreres hos borgerne. At det kører efter planen sørger Leon Nyborg for. Han er logistikøkonom og ekstern konsulent for AffaldPlus.

- I øjeblikket er 12 mand i gang med at samle beholderne. Derefter køres de ud borgerne, fortæller Leon Nyborg.

Det lyder umiddelbart meget enkelt, men processen er omstændelig. Hver beholder er knyttet til en bestemt adresse, og når chaufføren kommer ud til adressen, skal han registrere, at den er leveret og fotografere, hvor den står. Beholderen placeres normalt tæt på den beholder, der står i forvejen. Men borgeren kan flytte på den - blot den stadig inden for de regler, som Sorø Kommune har anvist.

Så nemt går det ikke altid for chaufføren. Nogle gange kan han slet ikke finde rette husnummer. Andre gange er det tydeligt, at der slet ikke bor nogle mennesker i huset.

- Jeg har en bøn til alle husejere: Få tydelig vejnummer ved indkørslen til huset. Det gør det nemmere for ikke bare os, men også hvis for eksempel en ambulance skal finde boligen en dag, siger Leon Nyborg.

Med den nye affaldsordning er der en masse praktiske spørgsmål, som presser sig på. Redaktionen har forsøgt at samle nogle af dem her - sammen med et svar.

n Poserne til madaffaldsbeholderen inde i køkkenet - hvor får man dem fra?

- AffaldPlus leverer poserne, og de er gratis. Hvis man løber tør for poser, kan man hente flere af dem på genbrugspladsen og i Borgerservice på rådhuset. De er gratis. I princippet kan man også anvende de helt almindelige plastposer, for på biogasanlægget sorterer anlægget alle plasticposer fra.

n Nogle borgere fra andre kommuner klager over, at poserne til madaffald i køkkenet er for tynde og går i stykker. Især hvis man skal bære den ned fra en etageejendommen. Hvordan kan det undgås?

- Sorø Kommune har valgt ikke at bruge de tynde opløselige poser, men poser af genanvendeligt plast. De er stærkere - også tættere i forhold til hvis der er noget meget fugtigt eller flydende i posen. Men man skal aldrig overfylde posen. Hellere bære lidt oftere hen til containeren uden for end at fylde for meget i posen.

n Er der lugtgener i forhold til madaffaldet?

- Vi anbefaler, at man tømmer madaffalds-posen i køkkenet mindst hver 2.-3. dag. Er der for eksempel fiskerester i den, skal den tømmes med det samme. Bind altid en knude, når posen skal i den store container uden for. Det mindske lugtgenerne meget i sommerperioden. AffaldPlus tømmer i den nye affaldsordning kun hver 14. dag.

n Er der beholder-kapacitet til al pap fra en almindelig familie?

- Der er ikke plads til pap fra et nyt fjernsyn eller andre store stykker. Dem må man fortsat tage på genbrugspladsen med.

n Henter skraldemanden på samme dag, som han plejer i den nye ordning?

- Nej. Der kommer nye afhentningsdage.

n Hvad med det gamle affaldsstativ, som alle bruger til affald, indtil den nye beholder tages i brug?

- Den må borgeren beholde, hvis man vil. Men AffaldPlus tilbyder også at afhente den. Man skal bare sende en mail til AffaldPlus og bede om en afhentning af den.

n Hvor må affaldsbeholderne stå ifølge reglerne?

- Du må stille affaldsbeholderne, hvor du har lyst på din grund - bare du sørger for, at den står på afhentningspladsen på tømmedagen. En afhentningsplads må ikke være placeret mere end 20 meter fra skel til offentlig eller privat vej, hvor skraldebilen kan køre. Afhentningspladsen skal være velbelyst. Beholderen skal placeres, så håndgrebet vender ud imod skraldemanden, når han kommer for at tømme.

n Hvornår får jeg min nye affaldsbeholder til mad- og restaffald?

- Borgerne med postnummer i Ruds Vedby og Stenlille har fået. De sidste, der modtager - formentlig i løbet af april - bliver borgerne i 4180 Sorø. Vejene i de enkelte postnumre tages alfabetisk, så dem på Christiansvej i Sorø får før dem på Wilstersvej, selv om det ligger lige ved siden af hinanden.