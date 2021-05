Du skal bestille tid til Borgerservice

- Vi er glade for at kunne møde borgerne igen og hjælpe dem, hvor vi kan. Jeg er klar over, at nogle vil være skeptiske, og at mange hellere vil møde op, end at skulle bruge kommunens hjemmeside til at booke. Men på denne måde får vi bedre tid til alle, og vi er klar til at hjælpe med det samme, fordi vi ved, hvorfor du kommer, og hvad du skal bruge hjælp til, siger Kenneth Damsgaard Hyde, Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef, Sorø Kommune.