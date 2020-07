Se billedserie John Rindal, indehaver af ølbaren Ægir, har taget initiativet til »Den store skattejagt« i Sorø den 18. juli. Foto: Jørgen Jørgensen

Du kan komme på skattejagt i byen

Sorø - 09. juli 2020 kl. 21:06 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når mange holder sommerferie i Danmark i år, skal der ske noget i byen. Også i Sorø. Og det skal være på den corona-rigtige måde.

Det er baggrunden for, at John Rindal, indehaver af ølbaren Fam. Ægir i Storgade, har taget initiativ til et arrangement lørdag den 18. juli, hvor man kan komme rundt i Sorø/Frederiksberg på en ny måde.

Han kalder arrangementet for »Den store skattejagt«, og ideen er, at man - når man har købt skattekortet - den lørdag går eller cykler rundt til de 26 butikker/firmaer, der er med. Alle steder, man besøger, får man en smagsprøve og et stempel på skattekortet. Alle, der deltager, er også med i lodtrækningen om en skattekiste med produkter, som butikkerne har doneret til formålet.

Skattejagten skal afsluttes inden klokken 15 på dagen. Man behøver ikke tage rundt til alle butikkerne.

Man kan købe sit skattekort på campingpladsen, på Kaffebar eller hos Ægir. Det koster 75 kroner for voksne og 50 kroner for alle under 18 år.

- Det er en god anledning til at lære byen at kende på for hele familien, og vi håber, at mange har lyst til at lege med den lørdag i Sorø, siger John Rindal.

Skattekortene sælges ikke så selve dagen, så de skal altså erhverves senest fredag den 17. juli.