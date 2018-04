Se billedserie Banen på Sømosevej er klar til brug fra 15. maj. Her er det Sonja Petersen og Marianne Bigom, der tyvstarter træningen. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Du får motion og muskler på omvejen

Sorø - 30. april 2018

De har ikke noget imod fitnesscentre i Dianalund Udviklingsråd, men de synes også, at der skal være nogle lokale motionstilbud til alle dem, der hellere vil træne i den friske luft - og helt gratis.

Det er baggrunden for to motionsprojekter i centrum af byen. Begge projekter er en del af Helhedsplanen for Dianalund.

Det ene projekt hedder »Den lille omvej« og ligger i Byparken.

Banen, der netop er blevet indviet, er finansieret af Sorø Kommune og er tænkt som god hverdagsmotion for børn og voksne i alle aldre.

- Den giver motion på en sjov måde og træner både arme, ben og balance, fortæller Marianne Bigom, der ud over at være med i arbejdsgruppen Fitness og Motion under Dianalund Udviklingsråd, også er uddannet fysioterapeut.

Det er i alt fire lokale borgere, som har været involveret i »Den lille omvej«.

De andre - Michael Sjøberg, Arne Roulund og Sonja Petersen - er lige som Marianne Bigom aktive i DIF Motion.

De håber, at banen vil blive brugt som god hverdagsmotion.

- Hvis man er ude at gå en tur med hunden, kan man lige tage en omvej gennem banen. Eller hvis man alligevel er ude at løbe en tur, siger Sonja Petersen.

Det er også de frivilliges håb, at områdets institutioner og skolen vil benytte stedets flittigt.

Den 15. maj er der officiel indvielse af byens anden motionsaktivitet.

Den ligger mellem tennisbanen og kunstgræsbanen på Sømosevej, og allerede nu er de fleste af redskaber kommet op.

Banen er finansieret dels af midler fra Helhedsplanen og dels af fondsmidler. Den er også tænkt som et tilbud for alle lokale borgere, men den er mere træningsorienteret end "Den lille omvej" i Byparken.

- Banen på Sømosevej er faktisk til endnu flere, for her kan mennesker i kørestol eller med et andet handicap også være med, siger Michael Sjøberg, der også er formand Dianalund Idrætsforening.

- Vi kalder den SAMM-pladsen. Det står for sundhed, aktivitet, mennesker og mødested. Men det er også forbogstaverne på de fire gruppemedlemmer i DUR Fitness og Motion siger Sonja Petersen.

Den officielle indvielse af SAMM-pladsen er tirsdag den 15. maj klokken 19, hvor alle er velkomne.

Hvis man vil være med på et to-timers introduktionskursus om banens motionsmuligheder, skal man komme allerede klokken 16.30.

Adressen er Sømosevej 48.