Se billedserie 10-årige Sofie Schack Elholm fik en gave af dronningen: Et krus med monogram. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Dronningen gav Sofie et krus for et maleri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronningen gav Sofie et krus for et maleri

Sorø - 16. november 2020 kl. 07:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Frem til 30. november kan man på biblioteket i Sorø se, hvordan børnene på 3. klassetrin i Sorø Kommune gengiver landets dronning. Torsdag var der fernisering, og med som gæster var 4. b fra Frederiksberg Skole. Den klasse var udvalgt, fordi 10-årige Sofie Schack Elholm fra klassen stod for det maleri, der blev valgt til at repræsentere Sorø Kommune. Dengang var det bare i 3. b.

Forleden agerede borgmester Gert Jørgensen udsending fra dronningen, og med sig havde Gert Jørgensen en gave fra majestæten til vinderen.

Gert Jørgensen fortalte, at dronningen var ked af, at det ikke lykkedes at gennemføre det oprindelige program, hvor alle vinderne skulle have været på tur til København, men hun ville gerne markere sin glæde over børnenes deltagelse i 80 års-dagen ved at give vinderen af de lokale konkurrencer en gave.

Derpå overrakte han et skriveredskab med krone på samt en gavepakke, der viste sig at indeholde et krus med dronningens monogram på.

- Jeg blev da vildt overrasket, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, lød det fra den glade vinder.

- Da jeg vandt, var det også en overraskelse for min familie. Vi var inde på Christiansborg Slot og se udstillingen med alle vinderbillederne, og det var ret sjovt.

Sofies maleri har mange detaljer: Hat, blomster og fem smøger i lommen, og så har hun elefantordenen på, men juryen tolkede, at den godt kunne ligne en fransk hane, så prinsgemalen også var med. Som vartegn for Sorø - sådan et skulle også være med - havde Sofie valgt klosterkirken.

Vinderbilledet udløste også en præmie fra Sorø Kommune: En biograftur til klassen - med slik og sodavand.

- Vi har ikke været i biografen endnu, men vi har valgt filmen, si skal se. Det bliver Croods 2, kunne Sofie fortælle.

Udstillingen vises som nævnt frem til 30. november. I den forbindelse gennemfører biblioteket en afstemning, hvor der er to præmier på højkant. Blandt alle de, der stemmer, trækkes der en vinder blandt dem, der har stemt, mens den anden præmie går til kunstneren bag det billede, der får flest stemmer. Sofies vinderbillede deltager ikke i den konkurrence.