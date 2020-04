Dronningen fejret med lagkage

278 stykker lagkage havde Lions Club i Sorø bestilt hos Sejers Konditori, og dermed sørgede klubben og bageren for, at dronning Margrethes 80 års fødselsdag blev fejret med manér på de kommunale plejehjem i Sorø. Her var der lagkage til både beboere og personale.