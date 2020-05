Drive-in med Kesi og bio er udskudt

Af Ulla Grundtvig Brask Der skulle have været drive-in-fest i Slaglille-Bjernede på lørdag den 23. maj, men arrangementet er blevet udskudt til den 20. juni, meddeler arrangøren, Slaglille-Bjernede Gymnastik- og idrætsforening. Udskydelsen skyldes svigtende billetsalg.

- Vi har nok ramt forkert på datoen, der er i Kristi Himmelfarts-ferien og også på filmvalget. Det tager vi konsekvensen af og har fundet en ny dato og nogle nye film, fortæller Carsten Larsen, der er formand for fodboldafdelingen i SBGI.

Der var billetter til to hold a 200 biler til arrangementet, men det lykkedes kun at sælge cirka 25 billetter.

Ideen og musikken er den samme den 20. juni: Rapperen Kesi gæster Slaglille-Bjernede. Han spiller live i Slaglille-Bjernede, men koncerten bliver filmet og vist på storskærm. Lyden går ud i bilradioerne. Det samme gælder for filmlyden.

Arrangementet er delt i to: Fra klokken 15.00 satses der på børnefamilier. Fra klokken 15 til 16 kan man komme til sportspladsen ved den tidligere skole på Bjernedevej. Klokken 16.15 går Kesi i gang, mens filmen begynder klokken 17.

Eftermiddagens biler forlader pladsen igen ved 19.30-tiden, og klokken 20.00 kommer næste hold for at høre Kesi og se en anden film. Billetterne sælges via Slaglille-Bjernede GIs hjemmeside sbgi.dk.