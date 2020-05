Drive in-koncert og film i Slaglille-Bjernede

Hvad sker der, når man går hjemme, fordi arbejdspladsen er sat på corona stand by? Ja, det er sikkert forskelligt, men for Ditte Winter betød al den ledige tid, at der i stedet måtte ske noget andet. Og så gik hun i gang med at undersøge muligheden for at holde et drive in-arrangement i idrætsforeningens regi.