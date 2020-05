Kesi er et af tidens varmeste navne. Han har blandt mange andre steder også optrådt ved Slagelse Festuge. Foto: Anders Ole Olsen

Drive-in fest: Oplev Kesi og to film

Kesi er en af de performere, der er slået igennem via Youtube - altså uden om det etablerede system i musikkens verden - med sange som "Mamacita", "Op", "Designer", "God Dag" og "Følelsen". Kesi regnes i dag som en af de største rappere i Danmark, og han har optrådt både på Roskilde Festival og på Smukfest.

Kesi er godt nok live i Slaglille-Bjernede, men koncerten bliver filmet og vist på storskærm. Derved sikres det også, at man ikke så let som »gratist« kan nyde musikken. Lyden går nemlig ud i bilradioerne. Det samme gælder for filmlyden.