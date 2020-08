Der bliver ikke Sjov i Gaden i Stenlille i uge 32. Corona har sat en stopklods for den slags arrangementer, men der bliver drive-in bio og cykeltur lørdag den 15. august. Arrangøren bag dette er SHHB. Billedet er fra sidste år. Foto: Per Christensen

Drive-in bio og cykeltur afløser en hel uges fest

Men i år ser det hele meget anderledes ud, for corona har sat en stopper for en masse aktiviteter.

- Vi har snakket meget om det og ændret planer flere gange, men vi er enige i bestyrelsen om, at vi på ingen måde vil sætte sikkerhed og sundhed over styr, så vi er landet på to aktiviteter, som begge foregår lørdag den 15. august, fortæller Lotte Krogh, der både er med i Stenlille Handels- håndværker og borgerforening, SHHB og i gruppen bag Sjov i Gaden.

Om aftenen er der Drive-in bio på festivalpladsen, hvor det er musikfilmen »Blinded by the light«, der vises.

Her er konceptet, at man bliver i bilerne, og Café Tid og Café Fox vil sørge for at komme rundt med salgsvogne, hvor man vil kunne købe forfriskninger.