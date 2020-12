Drikkevandet skal sikres for fremtiden. Derfor skal der være sprøjtefri zoner omkring vandboringerne.Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Drikkevand skal sikres mod sprøjtning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drikkevand skal sikres mod sprøjtning

Sorø - 13. december 2020 kl. 11:10 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Inden udgangen af 2022 skal Sorø Kommune - som alle andre kommuner - have sikret, at ingen vandboringer er i fare for at blive forurenet med sprøjtegifte.

Omkring boringerne skal der udpeges nogle såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). I Sorø Kommune har de 12 vandværker tilsammen i alt 36 vandboringer, hvoraf der indenfor de 22 drives erhverv med brug af sprøjtegifte.

Samlet set har staten i Sorø Kommune udpeget BNBO på 109,9 hektar, heraf 37,2 ha landbrugsjord og 11,6 hektar skov.

Umiddelbart vuderer den kommunale forvaltning, at der er 17 boringer, hvor der er behov for indsats, to boringer hvor der ikke er behov for indsats og tre, som skal vurderes nærmere.

Udvalget for teknik og miljø har sagt god for, at forvaltningen kan indlede forhandlinger med de enkelte vandværker og de lokale grundejere med henblik på at opnå frivillige aftaler omkring at undlade sprøjtning i et område omkring boringerne.

Aftalen vil indebære fuld erstatning fra vandværkerne til de jordejere, der bliver berørt.

Og hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil kommunen være indstillet på at gennemføre fornødne indsatser ved påbud på ekspropriationslignende vilkår. Denne løsning vil i øvrigt være den skattemæssigt mest fordelagtige for jordejeren.

Hvis kommunerne ikke når i mål med opgaven inden udgangen af 2022, kan der komme et lovmæssigt indgreb omkring forbud mod sprøjtning inden for BNBO.