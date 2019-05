Egon Madsen inviterer gerne inden for i Fjenneslev Vandværk, hvis de lokale politikere vil vide lidt mere om driften af et vandværk. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Driftsleder vil gerne fortælle politikerne om vandværks-drift

01. maj 2019

Egon Madsen, næstformand og driftsleder i Fjenneslev Vandværk, mener, at de lokale politikere mangler information om driften af vandværker. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg kan se, at byrådets politikere ikke ved ret meget om driften af vandværker. Det vil jeg gerne fortælle dem om, så de er velkomne til at besøge mig på Fjenneslev Vandværk.

Det siger Egon Madsen, der er næstformand og driftsleder i Fjenneslev Vandværk. Han reagerer på den debat, der forleden var i byrådssalen. Her mente flere politikere, at vandværkernes gebyrer for at tænde og slukke for vandet er for store, og flere efterlyste også mere ens takster for vandet, samt at vandværkerne polstrer sig til at kunne imødekomme de stigende krav til eksempelvis undersøgelser for pesticider og andre stoffer, der ikke må være - i hvert fald ikke i for store mængder - i drikkevandet.

- Hos os er det sådan, at de store gebyrer allerhøjest er i brug et par gange om året, fortsætter Egon Madsen.

- Og det er ikke de mindrebemidlede, der skal betale. Når det en enkelt gang i mellem sker, er der stort set altid tale om, at en, der har råd til at betale, har glemt at tjekke posten, eller fordi der har været noget forvirring omkring banken. Det er næsten altid lidt sløseri, der ligger bag. Er der en mindrebemidlet, der har glemt at betale, reagerer de faktisk altid på rykkeren, der har et rykkergebyr på 100 kr. I øvrigt har vi det sådan, at er der problemer med at betale en regning, kan man altid ringe og få en afdragsordning. Men det bliver stort set aldrig brugt.

Egon Madsen siger videre, at hvis man vil tage de mindrebemidledes parti, skal man måske nærmere se på, hvad det koster at komme af med vandet.

- I Fjenneslev betaler vi 2,25 kr. pr. kubikmeter plus statsafgiften på 6,67 kr. pr. kubikmeter. Til de 8,92 kr. pr. kubikmeter skal der lægges moms, fortæller han.

- Men det koster 55 kr. plus moms pr. kubikmeter at komme af med vandet igen, men det er jo kommunens eget selskab, så det gør nok ikke så meget.

Angående »polstringen« af vandværkerne siger Egon Madsen.

- Vi må altså ikke bare kræve ind, og idéen om tre-fire store vandværker er da ikke så god for forbrugerne. Det er de store vandværker, der har de store priser. De små vandværker er billigere. Til gengæld er servicen bedre, siger Egon Madsen.

Men han erkender, at der ligger udfordringer i de stigende krav, der bliver sat til vandværkerne.

- Vi skal have rent drikkevand. Det skal der ikke herske tvivl om, siger Egon Madsen.

- Men nu skal vi have en sprøjtnings- og gødningsfri zone på 100 meter omkring en vandboring. Hidtil har det været 25 meter. Og når jeg har en boring, som jeg kan pumpe 18 kubikmeter vand op fra i timen, så kan man let regne ud, at vandet hentes betydeligt længere væk. Den zone mener jeg ikke har den store betydning - men den koster for forbrugeren, for grundejeren skal selvfølgelig have erstatning.

Også de mange målinger, der skal foretages, koster penge, og der er kun et sted at hente dem: Hos forbrugeren. Fjenneslev Vandværk bruger hvert år 20.000-30.000 kr. på vandmålinger, og det bliver mere fremover. I øvrigt undrer Egon Madsen sig over, at der mindst lige så ofte findes stoffer, der ikke skal være i vandt, i boringer, der går ned til 90 meter set i forhold til dem, der går ned i 30 meter.

- Landbruget får skylden, men ved vi egentlig nok om det, spørger han.