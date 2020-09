Manden blev varetægtsfængslet i retten i Næstved. Foto: Thomas Olsen

Drabsforsøg: 31-årig varetægtsfængslet i to uger

Sorø - 30. september 2020 kl. 15:47 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

En 31-årig mand fra Sorø er blevet varetægtsfængslet i to uger til den 15. oktober. Han er sigtet for drabsforsøg efter en kniv-episode i Ruds Vedby den 19. september.

Retten valgte at varetægtsfængsle manden af hensyn til risikoen for, at han kan påvirke politiets efterforskning.

Politiet efterlyste en tredje gerningsmand kort efter drabsforsøget i Ruds Vedby i september. Tirsdag formiddag blev den 31-årige mand fra Sorø anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet formoder, at han er den tredje gerningsmand.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved onsdag formiddag.

Drabsforsøget skete ved et pizzeria ud for en adresse i Ruds Vedby. Her blev en 42-årig mand antastet af flere gerningsmand, og han blev i den forbindelse snittet flere gange i maveregionen af den ene gerningsmand.

Gerningsmanden kørte herefter fra stedet sammen med to andre mænd, som havde været sammen med ham under overfaldet. Den 42-årige blev efterfølgende opereret og er uden for livsfare.

Politiet fik forholdsvis hurtigt efter overfaldet anholdt to gerningsmænd på henholdsvis 19 og 21 år fra Sorø. De er begge varetægtsfængslet for drabsforsøg.

