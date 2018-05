En 57-årig mand fra Slagelse-egnen mistede i oktober 2017 livet, da jorden i en udgravning styrtede sammen over ham. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: Dødsulykke: Sorø-firma tabte ankesag i klagenævnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dødsulykke: Sorø-firma tabte ankesag i klagenævnet

Sorø - 08. maj 2018 kl. 15:33 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsmiljøklagenævnet giver Arbejdstilsynet medhold i, at Sorø Entreprenørfirma ApS. havde ansvaret for at føre tilsyn. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Arbejdsmiljøklagenævnet har stadfæstet det strakspåbud, Sorø Entreprenørfirma ApS. fik 6. oktober 2017, efter at en 57-årig ansat to dage tidligere var blevet dræbt i udgravningen til en kloak på Skjalm Hvidesvej i Sorø.

- Vi har nu indstillet til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at der rejses tiltale mod Sorø Entreprenørfirma ApS for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven, siger Charlotte Hougaard Juhl, der er tilsynschef i Tilsynscenter Øst under Arbejdstilsynet.

- Vi har også i indstillingen givet en anbefaling af, hvad Arbejdstilsynet synes, at straffen bør være, men det er op til politiet og anklagemyndigheden, så det kan jeg ikke kommentere yderligere.

Firmaet havde via advokat Anne Friis Refsgaard, Advokatfirmaet Svendsen, anket påbuddet med baggrund i, at den 57-årige mand blot havde fået besked på, at han skulle fjerne 40 cm overjord. I advokatens redegørelse slår hun fast, at det var den 57-årige selv, der begyndte at grave ud til kloakken. Han havde ikke engang tegningerne med.

- Hvorfor en rutineret mand i branchen gik i gang med at grave ud til kloakken, kan vi ikke svare på, har Anne Friis Refsgaard tidligere sagt til avisen.

Dengang påpegede hun også, at flere henvendte sig til manden og fortalte ham, at det, han var i gang med, var særdeles risikabelt. Alligevel fortsatte han.

Udgravningen var 2,7 m dyb med en bredde på ca. 2 m. Den var lavet midt i indkørslen, der havde en bredde på 4 m og raftehegn til begge sider. På kanten af udgravning lå der opgravet jord i op til 80 cm højde, og der var ikke etableret passende »skråningsanlæg«. Der var heller ikke etableret sikringsanlæg eller brugt afstivning - men klagenævnet påpeger også, at den sikring, som virksomheden har oplyst at have aftalt med den ansatte, ikke havde villet være tilstrækkelig, da indkørslen ikke er bred nok til at etablere anlæg - det gælder også, selv om der blev fjernet 40 cm overjord.

Endelig erklærer klagenævnet sig enigt med Arbejdstilsynet i, at det alt andet lige er virksomhedens pligt efter Arbejdsmiljøloven at føre effektivt tilsyn med, at det arbejde, virksomheden står for, bliver udført efter forskrifterne.

Anne Friis Refsgaard har til avisen sagt, at der ikke er nogen tvivl om, at arbejdsgiveren har et ansvar, uanset hvad der reelt skete den pågældende dag, og firmaet er fuldt forsikret både i forhold til arbejdsskadesikringsloven og i forhold til erstatningsansvarsloven. De efterladte får også den samme erstatning, uanset hvad der i øvrigt sker i sagen.

- Pr. definition skal arbejdsgiveren betale en erstatning, så sagen handler om, efter hvilken lov erstatningen skal udbetales, sagde Anne Friis Refsgaard videre.

- Og så handler den naturligvis også om at få klargjort, at arbejdsgiveren har givet den korrekte instruktion. Det fjerner ikke det faktum, at alle er enige om, at det er en dybt tragisk og utroligt sørgelig sag.

- Vigtigt er det også, at Sorø Entreprenørfirma ApS. har overholdt strakspåbuddet, siger Anne Friis Refsgaard.

- Arbejdet blev straks standset, og da det blev gennemført, var udgravningen naturligvis sikret med gravekasser.

Det har ikke inden redaktionens slutning været muligt at få en kommentar fra Anne Friis Refsgaard.I øvrigt er Jan Lorentzen 2. maj fratrådt stillingen som direktør i Sorø Entreprenørfirma ApS., hvor ejeren Jes Pedersen er gået ind som direktør. Men det har ingen betydning for sagen omkring arbejdsulykken.