Dødsbrand: Stadig mange uafklarede spørgsmål

Teknikerne er i gang med at vurdere de tekniske undersøgelser.

Politiet formoder fortsat, at der ikke ligger en forbrydelse bag, at en person mistede livet i en brand fredag morgen.

Politiet afventer nu svar på en række tekniske undersøgelser, der i weekenden blev foretaget i og omkring et udbrændt hos på Birkeallé i Assentorp nær Stenlille. Branden blev politi og brandvæsen kaldt ud til fredag klokken 04.08, og da brandfolkene havde slukket ilden, fandt politiet en død person i huset.

- Vi formoder fortsat, at der er tale om husets beboer, men det skal en nærmere identifikation vise, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Brandårsagen blev der også kigget nærmere efter, men heller ikke her er de nærmer oplysninger klar.

- Vi forventer at komme med en samlet udmelding, når vi har det fulde overblik over ulykken, siger Søren Ravn-Nielsen.

- Det betyder så også, at vi ikke umiddelbart har planer om at komme med del-meldinger. Det er sagen for alvorlig til.