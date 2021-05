Det vil være direktionen, der - med kort varsel - skal tage beslutningen om eventuel nedlukning af et sogn på grund af højt smitte i et område. Foto: Stefan Andreasen

Direktionen tager Covid-19 beslutninger

Sorø - 18. maj 2021 kl. 15:30

En enig kommunalbestyrelse har sagt ja til, at direktionen i Sorø Kommune får beslutningskompetencen, hvis der en dag skal tages stilling til et midlertidigt påbud om lukning af bestemte aktiviteter i henholdsvis hele kommunen eller et enkelt sogn.

At forvaltningen nu får denne beslutningskompetence skyldes, at det er en beslutning, der skal tages med kort varsel.

Pia Hvid fra Frigængerne ville på seneste møde i kommunalbestyrelsen gerne vide, hvad der skulle ske med Sorø Borgerskole, hvis for eksempel sognet i Fjenneslev må lukke på grund af høj smitteniveau.

- Hvordan skal det så foregå, når så mange børn går på Borgerskolen, der ligger i et andet sogn, spurgte Pia Hvid.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær fik mulighed for at svare på spørgsmålet, der dog ikke lod sig besvare så enkelt.

- Vi håber naturligvis ikke, det bliver nødvendigt at lukke sogne i Sorø Kommune, men hvis det sker, så følger vi de retningslinjer, der er på området på det givne tidspunkt, sagde Søren S. Kjær.

Reglerne ændrer sig

I et sogn med høj smitte, men hvor en stor del af børnene går i skole i nabosognet, kan det være et såkaldt smitteforebyggende tiltag at lukke den relevante skole i det tilstødende sogn, selv om der ikke er forhøjet smittet i dette sognet som helhed.

Sådan er reglerne lige nu.

Efter kommunalbestyrelsesmødet har kommunaldirektøren til avisen uddybet, at det ikke er muligt at give et klart svar på spørgsmålet.

- For retningslinjerne ændrer sig hele tiden, så vi er nødt til at sige, at vi følger de regler, der gælder på det tidspunkt, hvor situationen eventuelt opstår, siger Søren S. Kjær.

Kompetencen til at ophæve påbuddet følger kompetencen til at udstede påbuddet, oplyser Sorø Kommune. Kommunalbestyrelsen og relevant fagudvalg orienteres løbende, hvis/når forvaltningen har truffet afgørelse om påbud eller ophævelse af påbud.