Boy Hansen, der er medlem af afdelingsbestyrelsen og har været tovholder på projektet med blomstereng og orangeri, tog imod diplomet, da beboerne i Trianglen samledes for at fejre deres adoption af verdensmål 3 og 11. Foto: Pipaluk Balslev/Sorø Kommune

Diplom til bofællesskabet

Sorø - 13. september 2021 kl. 16:03 Kontakt redaktionen

Det står godt til for både blomster, bier og beboere i Trianglen. Tidligere på året deltog flere beboere nemlig i arbejdet med at opføre et orangeri, som er placeret midt i boligafdelingens nye blomstereng. Og i september modtog bofællesskabet så et diplom fra Sorø Kommune som bevis på, at boligafdelingen har adopteret to verdensmål. Adoptionen er en slags håndslag på, at Trianglen arbejder målrettet med de to verdensmål.

- Vi har adopteret verdensmål nr. 3 og 11, altså både det, der handler om at forbedre bymiljøet gennem at styrke biodiversiteten, og det, der handler om at tage vare på den menneskelige trivsel, udtaler afdelingsformand Bodil Bøgebjerg i en pressemeddelelse fra Sorø Kommune.

Diplomet blev overrakt af Sorø Kommunes verdensmålsambassadør, Pipaluk Balslev, som arbejder for at gøre det synligt, hvor borgere, virksomheder og foreninger gør en forskel på et af de områder, som hører under FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. På den måde giver hun inspirationen videre.

- Det er positivt, at en boligafdeling og en gruppe seniorer tager verdensmålene til sig. Jeg besøgte Trianglen i maj, da spirerne var på vej op. Jeg var imponeret over deres engagement i blomsterengen, og det giver god mening, at de adopterer et verdensmål og sætter fokus på biodiversitet, men også på trivsel. De er gode til at sørge for at få alle med, og de har for eksempel sørget for stier, så også de gangbesværede kan komme ned til orangeriet. De er meget inkluderende, lyder det fra verdensmålsambassadøren.

I Trianglen er afdelingsformand Bodil Bøgebjerg stolt over kommunens anerkendelse. Og beboerne samledes til kaffe, da diplomet blev overrakt.

- Verdensmålsambassadøren holdt tale for os og roste os for vores fremsynethed, og ikke mindst for den hastighed med hvilken vi havde iværksat og gennemført projektet, fortæller Bodil Bøgebjerg.

Trianglens indsats for biodiversitet og trivsel bliver også omtalt i den kommende bog "Vores verden, vores mål - 39 historier om at vokse med FN's verdensmål", som Sorø Kommune og Sorø Erhverv udgiver i fællesskab.

- Vi må sprede de gode historier og gøre opmærksom på, at det er en fælles sag at arbejde for en bæredygtig verden, som vi kan give videre til vores børn og børnebørn, udtaler Pipaluk Balslev.