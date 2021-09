Din historien skal fortælles videre

- Når man får ekstra tid i hverdagen, begynder man at tænke over ens liv. Alle har jo en livshistorie at fortælle, men husker vi at tage os tid til at give den videre? Hvordan fortæller du familiens historie videre? Man tænker jo altid, at der er tid nok til at dele minder og historier med familien. Men du skal huske at prioritere det og få sat tid af til det, siger Dorthe Seneka.