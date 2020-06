Det bliver noget nemmere at fange sin egen hue i år - hvis man da overhovedet må kaste med den - for dimissionen sker klassevis. Arkivfoto: Thomas Olsen

Dimissionen på Sorø Akademi bliver ganske anderledes i år

Sorø - 12. juni 2020

Årets kommende studenter har fået lov til at tage afsted på de traditionsrige lastvognskørsler, men ellers bliver årets studenterfejringer ganske anderledes, end de plejer at være på Sorø Akademi.

Forklaringen er naturligvis de begrænsninger, som coronapandemien fortsat belemrer samfundet med.

Der bliver ingen stor fælles dimission i Sorø Klosterkirke i år, og den kommer heller ikke til at foregå på en fredag, som den plejer.

Dimissionen er i stedet lagt torsdag den 25. juni, og den kommer til at foregå i etaper og med en meters mellemrum mellem deltagerne. Derfor er der dimission fra kl. 9 og frem til 14-tiden. Der bliver i alt syv dimissioner - én for hver klasse - og efterfølgende er der - også klassevis - et lille traktement i Fratergården for studenter, forældre og skolens ansatte.

Dagen efter - fredag - er der så lastvognskørsel, men også det kommer til at foregå med en noget roligere afgang end sædvanligt. Familien må nemlig ikke være tilstede for at vinke studenterne afsted.

På lastvognen er der ingen afstandskrav. Kun det krav at hver klasse skal holde sig til egen vogn. Sådan plejer det nu i øvrigt under alle omstændigheder at være. Og det er stadig tilladt at køre rundt og besøge familierne.