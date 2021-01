Det påvirker også brandfolkene

At være en del af slukningsholdet, når en familie mister deres hjem, er ikke bare »en almindelig dag på jobbet« for indsatsleder Søren Hückelkamp.

- Heldigvis var der jo ingen, der kom noget til. Det er det værste. Men vi er som brandfolk også kun mennesker, og man kan jo godt sætte sig i deres sted i sådan en ulykkelig situation. Man kan sige, at et hus kan bygges igen, men vi ved også, at der ligger mange følelser i et hjem, siger Søren Hückelkamp, der fortæller, at de ansatte får værktøjer til at tackle den slags situationer, som påvirker følelsesmæssigt.