Det nytter rigtig godt med nytteindsatsen

Nytteindsatsen, som kommunerne fik med i tilbudsviften via kontanthjælpsreformen i 2014, har vist sig ganske nyttig - både for kommunen, dens borgere og for de borgere, der er eller har været med i indsatsen.

17. december 2020

- Vi fik på det seneste møde i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget en orientering om indsatsen, sier udvalgsformand Rolf Clausen (V).

- Orienteringen viste, at til og med oktober 2020 har 192 borgere været i et forløb. 124 af dem er afsluttet. 42 af dem er kommet i ordinært job, mens 31 nu er under uddannelse. 31 har enten selv fundet en måde at forsørge sig på, er fraflyttet kommunen eller er overgået til en anden sagstype uden ydelse, mens der så er en rest på 20, der af den ene eller anden årsag ikke er til rådighed for ordningen.

Det fungerer - Dermed kan vi konstatere, at nytteindsatsen har vist sin værdi, siger Rolf Clausen.

- 59 procent er altså kommet enten i job eller uddannelse.

Af de 124 afsluttede forløb udgør andelen af mænd 68 procent, mens andelen for kvinder udgør 32 procent.

Det laver de I Sorø Kommune laver borgere fra nyttejobindsatsen blandt andet: Indsamling af affald i skel, på steder, hvor kommunen (Vej og Park) eller andre leverandører ikke i forvejen forventes at udføre opgaven, for eksempel på private fortove. Indsamling af affald på skrænter/rabatter der støder ud til et fortov, på steder, hvor kommunen selv eller andre leverandører ikke i forvejen forventes at udføre opgaven. Luge/feje de ældres gårdhaver på ældrecentre og i Rådhusgården. Oprydning på grønne områder. Eksempelvis beskæring af krat og buske ved forskellige gadekær i kommunen.

37 timer Nytteindsatsen i Sorø Kommune styres i dagligdagen af en driftskoordinator og to medarbejdere. Basen ligger på Stamvejen 2 i Pedersborg, hvor borgerne dagligt møder ind.

Arbejdsugen er på 37 timer, hvoraf de syv timer er afsat til job- og uddannelsessøgning.

Nytteindsatsen må ikke have et konkurrenceforvridende indhold.