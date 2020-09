Kommunaldirektør Søren S. Kjær erkender, at det kniber med at få de kommunalt ansatte til at skrive klart, tydeligt og forståeligt dansk. Nu kommer der ekstra fokus på problemet.Foto: Anders Ole Olsen

Det kommunale sprog er stadig ikke godt nok

Sorø - 23. september 2020 kl. 15:05 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange breve fra Sorø Kommune er for svære at forstå for de borgere, der modtager dem.

Det har kommunens borgerrådgiver allerede tidligere peget på, men den igangværende coronaepidemi har gjort den påpegning endnu vigtigere.

I mange tilfælde har personligt møde nemlig ikke været muligt, og borgeren har derfor ikke altid haft lejlighed til at komme med opklarende spørgsmål.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær kom ved det seneste byrådsmøde derfor med en orientering om, at der vil komme ekstra fokus på det kommunale sprog hen over efteråret.

Indsamler erfaringer I forvejen har kommunen udarbejdet manualen »De Sproglige Pejlemærker«, og borgerrådgiveren håber fortsat på, at den manual kan få de kommunalt ansatte til at skrive i et klart og tydeligt sprog.

Håbet er også, at de brevskabeloner og standardiserede kvitteringsbreve, som kommunen bruger, kan blive udformet på en bedre måde, da de ifølge borgerrådgiverens mening i dag skaber mere forvirring og usikkerhed end klarhed.

Borgerrådgiveren vil derfor på kommunaldirektørens opfordring dette efterår indsamle erfaringer og oplevelser og undersøge, hvordan krisehåndtering og kommunikation er blevet oplevet af borgerne.

Så skriv dog dansk! Det vakte glæde blandt politikerne, at der kommer ekstra fokus på det kommunale sprog. Og de ser det meget gerne smitte af på den måde, sagerne bliver beskrevet i dagsordenerne til udvalgs- og byrådsmøder.

- Det er godt, at I erkender, at jeres breve skaber mere forvirring end godt er, sagde Linda Nielsen (SF) til kommunaldirektøren.

- Ja, det er ofte forbavsende svært at forstå teksten. Ved det seneste møde i Handicaprådet var vi nødt til meget grundigt at gennemgå et brev fra forvaltningen, fordi det var svært at forstå. Det er et demokratisk problem. Dagsordener er ofte også skrevet på en uforståelig måde. Så skriv dog dansk!, sagde Bo Mouritzen (EL).

Og Pia Hvid (Rad.) kommenterede, at hun allerede for 22 år siden havde været på kursus i forståelig kommunikation:

- Så det må vel være muligt at lære at skrive forståeligt, og det er på tide.