Det gode budskab tog førsteprisen

- Billedet, der vandt, er nemlig det budskab, som jeg og mine to døtre, Cecilie på 11 og Nicoline på 14, har sat op et par steder i naturen omkring Sorø, fortæller Signe Andersen fra Lårup.

- Og vinderen har netop angivet i teksten, at det midt i corona-krisen under en gåtur omkring Sorø Sø var dejligt at se så positivt og fint et budskab. Og det er lige netop meningen med det, vi laver.