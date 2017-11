Det gamle sygehus i Sorø er blevet et nyt sundhedscenter

Borgmesteren fortalte lidt om sygehusets historie. I næsten 85 år blev det »lavet arme og ben«. Da Vestsjællands Amt nedlagde sygehuset i 1988, kunne Sorø Kommune have købt sygehuset for 2,5-3 mio. kr. - men de lokale politikere kunne ikke bliver enige. De borgerlige ønskede, at privatskolen skulle have bygningerne, mens rød blok ville lave det til et ældreområde. Det endte med, at Tvind købte sygehuset via et offentligt udbud, og så fulgte en årelang strid mellem kommunen og Tvind. Kommunen lige inden en retssag skulle afgøres købte sygehuset ca. 18 mio. kr. - ca. 6 mio. kr. mere, end Tvind selv havde givet.