Det første stik i Sorø

Sorø - 06. januar 2021 kl. 16:25 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Klokken 13.15 onsdag den 6. januar 2021 fik den første plejehjemsbeboer i Sorø Kommune en vaccination mod COVID-19.

Det skete i Lynge Plejeboliger, hvor i alt 15 borgere med en demens-diagnose fik stikket. En enkelt beboer valgte at sige nej tak.

- Der var to vaccinations-doser i overskud, så to af vores ansatte fik også en vaccination, fortæller gruppeleder Kathrine Hjortholm fra Lynge Plejeboliger.

Hvornår de øvrige ansatte får tilbud om vaccination vides endnu ikke.

Peronalet i Lynge PLejeboliger var sat på en lidt særlig opgave i forhold til vaccinations-opgaven. Mange nye mennesker i et travlt vaccinations-team og borgere med demens er en dårlig kombination. Plejehjemsbeboerne i Lynge har brug for kendte ansigter og forudsigelighed.

- Vi gjorde rigtigt meget for at planlægge det her, så det ikke skabte uro hos den enkelte beboer. Det virkede. Det hele forløb utrolig roligt og godt, siger en tilfreds Kathrine Hjortholm.

Der var også lagt ekstra kræfter i kommunikationen til borgerne forud for dagen.

Værger og pårørende var orienteret grundigt om vaccinations-dagen.

- I sådan en situation handler det om at kommunikere kort, konkret og enkelt til borgeren med demens. De har ikke brug for alt for mange valg og spørgsmål, forklarer gruppelederen.

Den beboer, som valgte vaccinationen fra, har der også været opmærksomhed på.

- Vi har sikret os, at vedkommende har forstået, hvad der er sagt nej tak til, siger Kathrine Hjortholm.

For kulturformidler Randi Petersen, Sorø Bibliotek, blev onsdag også en ret særlig dag.

Normalt planlægger hun kultur-arrangementer, men lige nu arbejder hun hjemme og har desværre ikke så travlt med at organisere noget som helst.

Onsdag arbejdede hun som registreringsmedarbejder ved vaccinations-tilbuddet i Lynge og på Egecentret,

- Der er langt fra lyrik til at notere ampul-nummer, men det er altid sjovt at lære nyt. Jeg havde det, som om jeg var i praktik igen, siger Randi Petersen.

Hun gik glad hjem fra arbejdsdagen.

- Der var en gejst og en kampånd hos alle involverede og en virkelig god stemning. Det var dejligt at opleve. Jeg fik også tid til at nyde, hvor professioelt og fint, at personalet tog sig af de ældre på plejecentrene. Der var så meget styr på det hele.