Sorø - 03. juli 2020

Det er ikke dén Holberg-udgave

For nylig skrev vi historien om den kommende Holberg-skulptur, der skal afsløres på Tersløsegaard søndag den 5. juli. Artiklen var ledsaget af et foto af den lokale kunstner, Rune Glyholt, der er mester for skulpturen. Sammen med Glyholt var der en anden udgave af Holberg, og det har åbenbart forvirret nogle stykker.

- Jeg er i hvert fald blevet mødt af folk, der troede, at det var den Holberg-udgave, der ville blive afsløret 5. juli, men det er det ikke, siger Rune Glyholt.

- På billedet fra 2005 er det faktisk det allerførste, jeg overhovedet har lavet i sten. Jeg var på et stenhuggerkursus i Sverige, hvor jeg blev bedt om at finde en sten og arbejde med. Uden for fandt jeg et stykke rød granit, der godt kunne minde om Holberg, og så gik jeg ellers i gang. Værket står i øvrigt i dag ved mit sommerhus.

Den Holberg-statue, der skal opstilles nu, er faktisk ikke blevet fotograferet i færdig udgave.

- Jeg har arbejdet på værket i et par ås, fortæller Rune Glyholt.

- Her arbejder jeg i sort diabas, der giver en mulighed for at få flere detaljer med. Blandt andet er der paryk med krøller hele vejen rundt.

Statuen, der afsløres af bestyrelsesmedlem i Tersløsegaard, Susanne Søhuus, er to meter høj. Efter afsløringen vil historikeren Stig Fjord Nielsen fra klokken 14.30 fortælle om 275 års jubilæet for Holbergs køb af Tersløsegaard.