Det blev til tre klip i kørekort

Tidligt om morgenen - fra kl. 6.02 til 8.30 stod den på Slagelsevej i Sorø, hvor man højst må køre 60 km/t. Der var kun en enkelt, der kørte for hurtigt, men til gengæld var hastigheden på 90 km/t nok til at give et klip i kørekortet.

Derefter blev måleren flyttet til Kalundborgvej nær Bromme, hvor hastighedsbegrænsningen også er 60 km/t. Her var der 13, der overskred den grænse. To så meget at det gav klip i kørekort. Den hurtigste her var oppe på 89 km/t.