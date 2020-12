Salget af de to parceller ved Rørstensgården indbragte kommunen næsten 9 millioner kroner. Foto: Anders Ole Olsen

Artiklen: Det blev grundene solgt for

Det blev grundene solgt for

Det bliver tilført kommunekassen 8.984.250 kroner i forbindelse med salget af to parceller på udstykningen Rørstensgården på Frederiksberg ved Sorø.

NREP købte byggefelt 8 for 3.513.945,76 kroner og byggefelt 11 for 6.470.304,24 kroner - priserne er eksklusiv moms. Det svarer til en pris på 1.650 kroner per byggerets-kvadratmeter.