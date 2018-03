Det betaler sig at tage lærlinge

- Vi ved allerede i dag, at der kommer til at mangle hænder inden for en lang række fag. Ved at have lærlinge er man som virksomhed med til at sikre fremtidens arbejdskraft, ikke bare i sin egen virksomhed men i hele samfundet. Samtidig medvirker man til, at flere unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse, siger borgmester Gert Jørgensen.