Nordmarksvej er fortsat spærret i nordlige retning. Men det var et asfaltarbejde ved Elmebjergvej/Fulbyvej natten til onsdag, der skabte kø i morgentrafikken onsdag. Billedet er fra tidligere i april. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Derfor var der morgenkø

Sorø - 28. april 2021 kl. 10:28 Kontakt redaktionen

Onsdag morgen oplevede mange bilister, at det tog usædvanlig lang tid at komme fra Sorø by mod motorvejen.

Det var et natarbejde i krydset Elmebjergvej/Fulbyvej, som satte prop i morgentrafikken mod nord.

AffaldPlus forklarer, at asfalten skulle reetableres efter veloverstået gravearbejdet i krydset. For at genere trafikken så lidt som muligt blev arbejdet lavet natten til onsdag mellem klokken 22 og 03.

Det permanente lyskryds blev i den forbindelse sat ud af kraft, og der blev i forbindelse med asfalt-arbejdet lavet en midlertidig lysregulering. Samtidig blev en del af den ene vejbane spærret på Elmebjergvej.

- Vi er kede af, at det først lykkedes at få tændt det rigtige lyskryds omkring klokken 09. Vi er klar over, at vejarbejdet forårsagede en del bilkøer mod nord onsdag morgen, siger Tommy Fer, der er projektleder i AffaldPlus.

Omkørslen af Holbækvej for bilister i nordlig retning er blevet forlænget til den 7. maj. Derefter skulle det igen være muligt at benytte Nordmarksvej i nordgående retning. Hvis altså planen holder.