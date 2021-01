Derfor er kirkevinduer muret til

Da den hidtidige, men ikke oprindelige, indgang til Sorø Klosterkirke blev fjernet sidste år, blev det samtidig blotlagt, at de to vinduer omkring indgangen var meget højere, end man har kunnet se.

En del havde ventet, at vinduerne ville blive genetableret i deres fulde længder, men det er ikke sket. I stedet for er der sat mursten i et mønster, der angiver, at der engang har været vinduer.