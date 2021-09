Se billedserie Nina Hansen sammen med børnene Alex og Elva og nyfødte Ilja. Daginstitutioner er et bevidst fravalg, og det er heller ikke sikkert, at de skal i skole så tidligt som de fleste andre børn. Foto: Jørgen Jørgensen

Derfor beholder de børnene hjemme

Sorø - 17. september 2021 kl. 19:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

For de fleste forældre er det et naturligt valg at lade deres børn indskrive i vuggestue eller dagpleje, hvorefter turen automatisk går videre til børnehave og skole.

Men ikke for alle.

Hjemmebørn i Sorø er en forening, der tæller omkring 50 forældre - fortrinsvis kvinder - der meget bevidst har valgt at lade børnene blive hjemme længe efter, at barselsorloven er slut.

Nina Hansen er uddannet ingeniør og nåede at arbejde fem år ved et rådgiverfirma, inden børnene kom ind i hendes og mandens liv. Hun har udover barselsorlov nu gået fire år hjemme sammen med sine børn, der tæller helt nyfødte Ilja samt Elva og Axel, der nærmer sig skolealderen.

Dejligt med alle hjemme Men det er langt fra givet, at de skal i skole, når det bliver tid, og det er der flere grunde til.

- Jeg har fået børn for at være sammen med dem, og normeringerne i daginstitutionerne er for ringe. Det er vildt dejligt, når alle er hjemme. Det vil også føles mærkeligt at sende Axel væk til skolen, og han har heller ikke selv den store lyst, siger Nina Hansen.

Hjemmebørn i Sorø tæller i øjeblikket cirka 50 aktive forældre.

De mødes hver eneste uge. Enten på Lynge Fælled, ved Kongskilde Naturcenter eller gymnastiksalen på Skolevej. De arrangerer også fælles udflugter.

Man kan finde foreningen på Facebook, hvor arrangementerne også kan ses.

Hjemmepasning giver i Sorø Kommune et tilskud på 6.954 kr. pr. måned for børn i alderen 0-2 år. Og 3.993 kr. pr. måned for børn i alderen 3-5 år.

Man kan først få tilskud, når barnet er fyldt 26 uger. Man kan få tilskud for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år Derudover mener hun ikke, at nutidens skolesystem lever op til det, hun ønsker for sine børn:

- Skolesystemet er dybt forældet. Der er så mange kasser og mål - og stempler til dem, der ikke passer ind i de kasser og mål. Hvorfor må børn ikke bare være dem, de er. Rammerne skal passe til dem. Ikke omvendt. Egentlig mener jeg heller ikke, at børn er skolemodne, før de er otte år.

Der er flere hensyn Nina Hansen har ikke lagt sig fuldstændig fast endnu, for hun ved godt, at andre overvejelser også skal med i det samlede billede:

- Der er også det sociale netværk at tage hensyn til. Så der er meget at tænke over. Måske det bare bliver de første skoleår, der bliver hjemme. Og så ser vi på det hen ad vejen.

Ditte Buur Bækgaard har fem-årige Åse og otte-årige Holger. Holger er kommet i skole, men Ditte Buur Bækgaard føler sig meget inspireret af Nina Hansens overvejelser om hjemmeskoling.

For tidligt at give slip - Ja, det har fået mig til at tænke og give mig mod til at prøve det. På nogle områder har jeg lidt fulgt strømmen. Begge børn har prøvet at være i børnehave, men de synes faktisk, at det var sjovere at være i den legestue, forældreforeningen har.

Ditte Buur Bækgaard er indehaver af yogastudiet på Sorø Station, og hun og hendes mand kan tilrettelægge det, så hun stadig kan passe sit arbejde. Men hun nyder hvert sekund sammen med den yngste derhjemme:

- Det er magisk, at jeg kan få lov til at være en del af hendes hverdag og få lov til at se verden gennem et barns øjne. Og dejligt at vide alt, hvad hun har lavet i løbet af dagen. Den viden har jeg jo ikke om den store, der går i skole. Det er tidligt at skulle give slip på dem på den måde.

Voksen-kontakt vigtigst Malene Vedel går hjemme med to-årige Wisdom og venter sammen med sin mand endnu et barn til januar. Hun gik på barsel direkte fra sin - endnu ikke færdiggjorte - uddannelse i Sydasien-studier. Fra hjemmet arbejder hun som instruktør i yoga og meditation hos Complete Unity Yoga. Men vigtigst for hende er tiden med Wisdom:

- Den tid, jeg har med ham nu, kommer jo aldrig tilbage. Og jeg har tænkt mig at holde ham hjemme, indtil han skal i skole. Det vigtigste for et barn under skolealderen er efter min mening ikke relationen til andre børn, men til voksne. Det lærer børn meget ved, og jeg er sikker på, at det vil give ham en masse selvtillid og selvværd og evnen til at stole på andre mennesker.

Men selv om de nyder at være hjemme med børnene, er de også enige om, at foreningen og samværet med de andre hjemmegående forældre er vigtigt:

- Det betyder alt, siger Malene Vedel.

- Det gør, at man kan holde hjemmelivet ud. Det er som at have kolleger, siger Ditte Buur Bækgaard.