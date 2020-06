For dem der elsker at synge: Der er Maratonsang i Sorø den 14. november. Billedet er fra arrangementet i 2019. Foto: Peter Andersen

Der synges igennem til november

Sorø - 21. juni 2020 kl. 15:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen til Maratonsang i Sorø har haft generalforsamling, og her blev det oplyst, at arrangementet »Maratonsang i Sorø«, som plejer at finde sted i juni eller august, er flyttet til 14. november.

- Det er to dage efter, at den nye udgave af Højskolesangbogen er udkommet. Maratonsang i år vil derfor være et af de første større arrangementer, hvor de nye sangbog tages i brug, og vi vil selvfølgelig bruge dagen til at præsentere den og lægge vægt på de nye sange, der er kommet med, siger Erik Lindsø, der er formand i Foreningen til Maratonsang i Sorø.

Maratonsang den 14. november har endvidere hyret folkesangeren Erik Grip til at komme.

Foreningen Maratonsang i Sorø er en lille forening med blot 50 medlemmer. Målet er i løbet af året at komme op på 100.

- Det vil give os et passende rygstød, siger Erik Lindsø, der på generalforsamlingen glædede sig over, at det indtil videre har været nemt at få økonomisk støtte til foreningens arrangementer.