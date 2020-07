Flomgrøften er et af vandløbene i Sorø Kommune. Nu skal vandløbsregulativerne revideres, og det kan få betydning for bred-ejerne. Foto: Bjarne Stenbæk

Der skal være ens regler for vandløbene i Sorø Kommune

Vandløbsregulativerne i Sorø Kommune er i øjeblikket under revision. Dels er det længe siden, kommunen sidst har sat fokus på netop regulativerne - et arbejde, der blev opprioriteret i 2018 - og dels eksisterer der regulativer fra både de tidligere kommuner og amter, så det i dag er et noget uharmonisk område. Der er heller ikke ens regler i forhold til, hvornår vandløbene er private, og hvornår de er offentlige.

Sorø Kommune er i gang med at revidere vandløbsregulativerne. Det kan få betydning for de bred-ejere, der bor ved vandløbene.

