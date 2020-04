Carsten Fabricius, Sorø, har skrevet en bog, der blandt andet handler om vigtigheden af at lytte og være nysgerrig. Foto: Anders Ole Olsen

Der skal være en åben dør, hvis du vil hjælpe

Hvis du ikke først er inviteret indenfor, kan du ikke ændre så meget som et komma i en anden persons liv. Det er en af pointerne i en ny bog af Carsten Fabricius, Sorø.

Det gælder både for den professionelle hjælper og i det private liv.

- Det kan være utroligt svært og grænseoverskridende bare at bede om hjælp og ikke mindst at turde gennemføre de måske meget store forandringer, som det vil medføre at tage imod den ønskede hjælp. Derfor skal der først og fremmest oprettes en gensidig tillid mellem hjælper og hjælpmodtager, og den skal plejes og holdes ved lige gennem hele forløbet, siger Carsten Fabricius.