Der skal nummerplader på kanoen

Hvis man bor i Sorø Kommune og gerne vil ud at sejle i egen kano på Susåen, er der krav om, at kanoen skal forsynes med nummerplade.

For at få fat i nummerpladsen skal man udfylde et ansøgningsskema, som man finder på hjemmesiden naestved.dk/kano. Her betaler man også for pladen.