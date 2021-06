Der skal endnu mere information til

Sorø Kommune gør nu endnu mere for at oplyse borgere, medarbejdere og virksomheder om forsøgsordningen, siger udvalgsformand Rolf Clausen (V). Foto: Jens Wollesen

Sorø - 20. juni 2021 kl. 10:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Der er fortsat forholdsvis få borgere i Sorø Kommune, som benytter sig af muligheden for at ansøge om et socialt frikort. Men interessen er der dog, oplyser formanden for arbejdsmarked- og erhvervsudvalget Rolf Clausen (V).

Udvalget satte allerede i begyndelsen af året fokus på, at ordningen skulle være mere synlig. På mødet i februar 2021 besluttede udvalget, at ordningen med socialt frikort blandt andet skulle være nemmere at få informationer om på Sorø Kommunes hjemmeside.

Til de udsatte borgere

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension, eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten med ordningen er også at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Siden ordningen blev indført som en forsøgsordning i 2019 - og siden forlænget til 2020, 2021 og 2022 - har i alt 11 borgere i Sorø Kommune fået bevilget et socialt frikort.

I februar 2020 havde i alt ni borgere fået et socialt frikort, så 2020 har altså ikke budt på en stor stigning i antal. Sorø Kommune oplyser, at der er yderligere tre ansøgninger på vej fra borgere.

Udover en opdatering af kommunens hjemmeside har muligheden også været drøftet internt med relevante medarbejdere. Altså sammen i forsøget på at oplyse om ordningen.

Oplysninger om det sociale frikort vil fremover bliver en fast del af den virksomhedsmappe, som virksomhedskonsulenterne medbringer på besøg hos kommunens virksomheder.