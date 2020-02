Der kan blive rift om en plads hos vinterbaderne

Ja, det er der helt sikkert, mener formand Ulla Beck. Omkring København er det i øjeblikket mere eller mindre umuligt at få et medlemskab af en vinterbadeklub. Der er ventelister overalt.

- Det er blevet hipt at vinterbade, og vi kan godt komme til at stå i den situation, at vi må lukke for tilgang, siger Ulla Beck til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.