Der er lang vej til nye arbejdspladser i Stenlille

Sorø - 17. januar 2018 kl. 16:08 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det statslige gasselskab er ikke etableret endnu, skriver DAGBLADET og Sjællandske

I forbindelse med gaslageret i Stenlille vil staten udflytte 113 arbejdspladser til et driftscenter, der skal referere til et hovedcenter i Viborg - men arbejdspladserne er ikke lige om hjørnet.

Det statslige distributionsselskab skal sammensættes af distributionsnettene fra HMN Gasnet, der ejes af 57 kommuner, Nature Energy, der ejes af otte fynske kommuner, og Energinets gasdistribution, og det er altså ikke sket endnu.

Så vidt, DAGBLADET har fået oplyst fra Nature Energy, mangler der her kun de sidste små detaljer, så er handelen afsluttet. Energinet, der er statsejet og skal forestå opkøbene, har også tidligere købt Dansk Gasdistribution af DONG, så nu mangler »kun« aftalen med HMN. Her blev der forhandlet onsdag, men parterne er fortsat et stykke vej fra hinanden.

- Vi er interesserede i at sælge, men det er ikke sket endnu, siger Ole Bjørstorp (S), der borgmester i Ishøj Kommune og formand for HMN.

- Helt aktuelt er det 1,2 milliarder kroner, der skiller os, og det er jo et anseligt beløb. Der er ikke aftalt et nyt møde, men forhandlingerne fortsætter, og jeg har også en tro på, at vi når hinanden på et tidspunkt, men der er lang vej endnu.

Pengene, som HMN får ind ved salget, skal efterfølgende fordeles mellem de 57 ejer-kommuner.

Finansdirektør i Energinet, Torben Thyregod, er mere optimistisk.

- Jeg kan ikke sætte nogen tidshorisont på, men der er jo ikke noget nyt i, at man i en forhandlingssituation starter et stykke vej fra hinanden, siger han og føjer til, at han er overbevist om, at parterne »finder hinanden«.

I første omgang er det som nævnt Energinet, der skal samle gasdistributionen, og når de to handler er afsluttet, er det meningen, at 10 medarbejdere fra Energinets gaslagerforretning skal flyttes fra Ballerup til Stenlille, mens to fra Energinets gasdistribution i Søborg også får fremtidig arbejdsplads i Stenlille. De sidste 101 medarbejdere er det tanken at flytte fra HMNs nuværende distribution til Stenlille.

