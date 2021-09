Se billedserie Michael Holst er gildebroder i Sct. Georgs Gilderne i Sorø. Her er på husets 1. sal på Møllevej - med Gildeloven. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Der er ikke særligt mystisk på Møllevej

Sorø - 14. september 2021 Af Ulla Grundtvig Brask

Michael Holst er gildebroder i Sct. Georgs Gilderne i Sorø, og det har han været i 20 år.

Hvis han til en rund fødselsdag falder i snak med fremmede, og han fortæller, at han er aktiv i gilderne, bliver han ofte mødt af skepsis.

- Mange tænker på en mærkelig loge med mærkelig optagelsesritualer, men det er jo slet ikke sådan, det er i Sct. Georgs Gilderne, forklarer Michael Holst.

Skræmmer nogle væk Men den forestilling er desværre nok med til at afskrække potentielt interesserede nye medlemmer, mener gildebroderen.

- Vi må jo erkende, at vi er en meget moden flok. Vi ønsker os meget at få yngre mennesker ind også, siger Michael Holst.

En kommende gildebroder kommer til en samtale i Sct. Georgs Gilderne. Det er en helt almindelig samtale, hvor et par af brødrene fortæller om bevægelsen, og hvad man nikker ja til, når man er aktiv. En slags fornuftig forventningsafstemning.

- Jeg tror, de fleste mennesker vil kunne nikke ja til vores Gildelov. Det handler i bund og grund om at være et ordentlig menneske og have lyst til at hjælpe andre. Vi læser Gildeloven op, når vi mødes til Gildehal. Det er en tradition. For mig personligt betyder det, at jeg cirka en gang om måneden bliver mindet om de værdier, som vi arbejder efter. Det kan jeg godt lide, siger Michael Holst.

Blues og rock Der er mange andre traditioner i huset på Møllevej i Sorø.

For eksempel at gildemesteren holder et lille oplæg om et selvvalgt emne, når aftenen begynder. Gildemesteren sidder altid i den høje stol ved gildebordet, som er placeret på et repos på husets 1. sal.

Den nuværende gildemester Kurt Pedersen holder af, at han er den, der kan vælge den musik, som skal spilles, når brødrene går ind i lokalet. Det er nemlig også en fast tradition.

- Jeg kan finde på at vælge enten blues eller noget med Rolling Stones. Det er måske ikke lige i alles smag, men det må jeg bestemme som gildemester, smiler Kurt Pedersen.

Hjælper andre Sct. Georgs Gilderne tager udgangspunkt i spejderbevægelsens værdier, men man behøver ikke havde erfaring med spejderarbejde, præciserer Michael Holst.

Han har selv været »ulveunge«, men ellers ikke specielt engageret i spejderarbejde.

- Jeg kan lide at være her, både fordi vi har et socialt samvær og et godt fællesskab, og fordi vi samtidig arbejder med at samle penge ind til nogen, der virkelig har brug for en hjælpende hånd, siger han.

Gilderne i Sorø arrangerer også weekendture og foredrag for de 32 brødre, der pt. er i bevægelsen i Sorø.

Sct. Georgs Gilderne i Sorø indsamler hvert år mellem 20.000 og 30.000 kroner, som uddeles til humanitære formål i Sorø Kommune. Du møder gildebrødrene ved blandt andet Pedersborg-dagen og Kyndelmisse i Sorø.