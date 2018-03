Der er fortsat plads til forbedringer på rådhuset

Ud fra de tal konkluderer Susanne Wærling i årsberetningen, at »trods de gode hensigter var der dog tegn på at visse sager og sagstyper fortsat gav borgere utilfredsstillende oplevelser. F.eks. var lang sagsbehandlingstid ikke-rettidig besvarelse af aktindsigtanmodninger stadig gennemgående temaer for henvendelser til borgerrådgiveren, mens det for nogle borgere fremgik som om, at begrundelsen for udfaldet af deres sager ikke i alle tilfælde virkede tilstrækkeligt gode, korrekte og overbevisende.«