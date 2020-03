Der bliver ingen frivilligbørs i år

Frivilligcentret i Sorø lukker - lige som det meste af det øvrige Danmark - ned for alle sine aktiviteter i den kommende tid. Det går blandt andet ud over Frivilligbørs 2020, der skulle være holdt den 28. april hos Nyrup Baptistkirke. På børsen mødes foreninger og frivillige og knytter kontakter med hinanden.

- Vi anbefaler at gøre det helt frem til juli, siger Lone Lisborg. Hun råder iøvrigt foreningerne til at tilbyde medlemmerne og brugerne telefonisk kontakt.

- Vi efterlever naturligvis Statsministerens anbefalinger og Myndighedernes retningslinjer. Det er sådan, at vi i Frivilligcentret møder mange forskellige mennesker i mange forskellige sammenhænge, så vi kan nemt blive smitte-bærere. Mange af dem, som benytter Frivilligcentret, er i samme situation, altså i stor risiko for at blive smitte-bærere, og mange af centrets brugere er smitte-sårbare, siger centerlederen.

Frivilligcentret vil gerne synliggøre hjælpe-aktiviteterne og hjælpe med at oprette nye hjælpe-aktiviteter. Så hvis man vil være med til at gøre en forskel for mennesker, der er i en udsat situation på grund af eller hvis man har en hjælpe-aktivitet, som man gerne vil have synliggjort, kan man kontakte Frivilligcentret på mail info@frivilligcenter-soroe.dk eller tlf: 29417092 / 51359276.