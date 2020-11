Denny Brown laver mad her i cafékøkkenet på Sorø Station. Han er indehaver af firmaet Ben Pod. Foto: Anders Ole Olsen

Dennys mad er inspireret af hele verden

Timingen kunne have været bedre for 37-årige Denny Brown. Han præsenterede vegetar-frokost fra sit firma Bean Pod på stationscaféen Skotte og Stentoft på Sorø Station næsten samtidig med, at Danmarks statsminister lukkede landet ned.

Lidt underdrevet kalder Denny Brown det »en svær opstart«, og han var nødt til at sadle om. I stedet begyndte han at lave take away-aftensmad ved stationspladsen: Aftensmaden leveret i en papkasse til områdets travle familier.