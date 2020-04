Den lokale historie bliver nærværende

Han opfordrer derfor til, at man går på opdagelse på hjemmesiden vhid.dk.

- Ideen med »Verdenshistorien i Dianalund« er at omsætte den store historie til lokale forhold, og på den måde gøre historien endnu mere interessant og nærværende. Udgangspunktet har været historiekanonen, der blev vedtaget af Folketinget i 2006, og vi har spurgt os selv, hvordan de enkelte punkter i denne påvirkede os i Dianalund og nærmeste omegn. Vi har dog også medtaget andre relevante punkter såsom korset ved Conradineslyst, udvandrere, kongemosekulturen og andre emner, der har betydning for Sorø Kommunes »nordvestkvarter«, forklarer Jørgen Mogensen.

I »Verdenshistorien i Dianalund« kan man således se, at der indtil 1908 er udvandret 172 personer fra de fire sogne, Lokalarkivet i Dianalund dækker, og hvor disse personer er taget hen.

Man kan se, at Christian 4. har ejet et gadehus i Sobjerg, at Københavns bombardement medførte genhusning af en københavnerfamilie på Tersløsegård, der havde en vild dreng.