Se billedserie Den lille glarmester, kalder Ejner Grønkvist Olsen sig forretning. Glarmesteren har nu fået lokaler på Udbyhøjvej. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Den lille glarmester er vendt tilbage til Sorø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den lille glarmester er vendt tilbage til Sorø

Sorø - 28. februar 2020 kl. 16:47 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejner Grønkvist Olsen har åbnet glarmesterforretning på Udbyhøjvej 8 i Sorø.

For seks år siden blev Ejner Grønkvist Olsen træt af at køre til København hver dag for at arbejde på større projekter i hovedstadsområdet. Derfor gik han selv og åbnede ved bopælen nær Slagelse sit eget firma: Den lille glarmester.

- Jeg begyndte absolut fra nul, men det var en god idé, for jeg har haft meget at lave både for private kunder og som indhyret medarbejder hos de større virksomheder i branchen, fortæller Ejner Grønkvist Olsen.

- Jeg har haft værkstedet hjemme ved private, men det bliver lidt bøvlet, når der skal skæres glas og rumsteres, så jeg har et stykke tid været på jagt efter lokaler til virksomheden - og hvorfor skulle der egentlig ikke kunne leve en glarmester-forretning i Sorø? På Udbyhøjvej har jeg fået bedre plads, og her kan jeg holde tingene adskilt. Når jeg for eksempel skal indramme et dyrt og flot bryllupsbillede

Og faktisk kommer glasmanden tilbage til Sorø igen.

- Ja, jeg er opvokset i Sorø, fortæller han med et smil.

- Her blev jeg som 18-årig i 1980 udlært hos Per Flindt. I mange år har jeg været ansat hos PC Glas, hvor jeg var værkfører. Jeg har spillet fodbold både i Sorø Freja og i LBI og har også givet den som discjockey på »Grevinden« sammen med kørelærer Steen Dansgård - og selv om det er mange år siden, har jeg mange, gode minder fra byen.

- Om du skal have udskiftet en rude eller to i drivhuset eller i stuen, om du skal have indrammet billeder eller sat et spejl op, eller du skal ud i lidt større projekter som udskiftning af døre og vinduer i huset, så kan du bare ringe, fortsætter Ejner Grønkvist Olsen.

- Jeg kan også ordne andre af de småting, man ikke selv kan klare, så er der noget af den slags, tager jeg det med. Det er jo godt service, og for mig er der ikke noget bedre end at køre hjem hver dag med en glad smiley.

Ejner Grønkvist Olsen træffes på tlf. 51 53 90 26.