Den krakilske fæstebonde og gårdmaleriet

Den krakilske fæstebonde J.A. Neumann fra Fjenneslevmagæe tages under nærmere behandling i Årbog 2017 for Historisk Forening for Vestsjælland. Det er Bertel Hansen fra Arløse, der skriver om bonden, som i årene omkring 1830-40 satte grå hår i hovedet på øvrigheden, i dette tilfælde herredsfoged Harhoff, Ringsted, som måtte tage sig af sagen, da Sorø-kollegaen var suspenderet. Neumann blev dømt for tyveri, hæleri og bedrageri og sat seks år i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. Hans kone, Ane Andersdatter, røg samme vej i tre år, men for utugt, tyveri og hælere. Efter frigivelsen boede ægteparret i Knudstrup.