Demonstration: Der var mere end 200 voksne til stede

Sorø - 06. april 2019 kl. 14:57 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Er der en voksen til stede?« Sådan lyder sloganet for den demonstration, som forældre landet over lørdag deltog i for at presse politikerne til at indføre en minimumsnormering i daginstitutionerne.

På Torvet i Sorø var der mere end 200 voksne til stede ved demonstrationen - og mange havde også taget deres børn med. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

For heller ikke i Sorø Kommune er forholdene tilfredsstillende, mener de demonstrerende forældre:

- Pædagogerne gør det godt indenfor de rammer, de nu engang har. Så det er absolut ikke en kritik af de ansatte, som vi gerne vil takke for den indsats, de hver dag yder for vores børn, siger Kristina Johansen Forshaw, der sammen med Line Sønderskov var tovholdere i demonstrationen. Begge har børn i daginstitutionen Krongården.

Det samme har Tue Ødegaard og han klandrer heller ikke pædagogerne:

- De gør et kæmpe arbejde, men når man ser én pædagog forsøge at holde styr på 8-10 børn, når man kommer for at hente sit barn, så er det jo ikke optimalt. Det sker ikke hver eneste dag, men det sker, siger Tue Ødegaard.

Ligesom de øvrige forældre ønsker han, at Folketinget ved lov vil indføre en minimumsnormering, der følger BUPL's anbefalinger. En voksen pr. tre børn i vuggestuen - og en voksen pr. seks børn i børnehaven - i faktisk fysisk tilstedeværelse hver dag. En lov, der tilsyneladende har lange udsigter, for et sådant lovforslag blev for nylig nedstemt i Folketinget. Kun SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet var for.

Katrine Johannesen har tre børn. To går i den private børnehave Skovhuset, mens den yngste går i vuggestue i den kommunale institution MagdaleneHaven. Hun mener, at grænsen er nået:

- Bare i sidste uge var der tre dage, hvor jeg afleverede mit barn kl. 8.00, og hvor der kun var én voksen til at modtage det sjette barn. Og det var en vikar. Det er ikke godt nok, siger Katrine Johannesen.

Hun mener, at det er gået galt indenfor de senere år:

- Min ni-årige gik i vuggestue i Villa Villakulla, og jeg kan tydeligt mærke, at der er sket et skred i forholdene siden dengang. I Sorø er man generelt gået langt for at udhule forholdene for børn. Det gælder ikke kun daginstitutionerne, men også skoleområdet, siger Katrine Johannesen.

Hun mener, at en lov er nødvendig:

- Vi har brug for loven, så kommunalpolitikerne tvinges til at bruge penge på børn og unge. Sorø Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på børn, siger Katrine Johannesen.

Kristina Johansen Forshaw og Line Sønderskov var glade for den store opbakning, forældrene viste ved demonstrationen.

- Vi havde håbet på det, men det er jo aldrig til at vide. Det er et flot fremmøde.

