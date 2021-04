Dele af børnehus er lukket ned

Da medarbejderen har været i bred kontakt med kollegaer og børn har Sorø Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at lukke dele af institutionen og sende en række af medarbejderne og en stor del af børnene hjem med henblik på selvisolation og test.

Det betyder, at alle stuer i vuggestuen samt en af institutionens tre børnehavestuer er lukket. Det vil de formentlig fortsætte med at være ind til onsdag.

Her forventes et antal af medarbejderne at have gennemført to tests. Hvis de tests er negative kan de vende tilbage til arbejdet.