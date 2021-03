Enhedslisten ønskede, at Sorø Kommune skulle ansøge om, at folkeskolerne fritages for at gennemføre de nationale tests i skoleåret 2020-21. Det blev afvist, da det er Folketingets bord, men flertallet mente også, at sådan en sag bør starte i et udvalg. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat om test og vold blev afvist af politisk flertal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat om test og vold blev afvist af politisk flertal

Sorø - 29. marts 2021 kl. 12:42 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sorø har mulighed for at indbringe et forslag »vedrørende kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen« - hvis forslaget blot er fremsendt skriftligt senest otte dage forud for et ordinært møde.

Den mulighed for politikerne kaldes også »initiativret«.

Enhedslistens Bo Mouritzen valgte at benytte denne initiativret forud for mødet onsdag den 24. marts. Han fik også mulighed for at præsentere begge sine dagsordenpunkter: At politikerne skulle søge om fritagelse for at udføre nationale tests på skolerne i kommunen i skoleåret 2020/2021 og et forslag om et partnerskab med »Lev Uden Vold«.

Men ingen af de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen fik ordet. Et flertal bestående af De Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre besluttede nemlig, at sagerne slet ikke skulle behandles på mødet.

I forhold til sagen om de nationale test lød begrundelsen fra borgmester Gert Jørgensen (K), at »det er Folketinget, der sætter retning på de nationale test«.

I sagen om et kommunalt partnerskab med »Lev uden vold« forklarede borgmesteren således:

- Gå til formanden for social- og sundhedsudvalget. Det er i første omgang ikke et anliggende for byrådet.

Annette Raaschou van Der Star (S) er ikke enig med Enhedslisten i, at Sorø Kommune bør søge fritagelse fra de nationale test i år.

Men hun støtter Enhedslisten i, at forslaget burde have været debatteret på mødet i kommunalbestyrelsen forleden.

- Det er ikke i orden, at vi ikke fik mulighed for at debattere sagen på mødet. Det er helt relevant at tage en drøftelse om det, mener Annette Raaschou van Der Star.

Bo Mouritzen fra Enhedslisten sidder i netop børne- og undervisningsudvalget, hvor sagen om de nationale test kunne være begyndt, og Annette Raaschou van Der Star medgiver da også, at han også kunne have startet med at tage sagen op i det udvalg.

- Men i sagen om det kommunale partnerskab kan man sige, at det er partiets eneste mulighed for at få en politisk drøftelse om en sag. For de har ikke et medlem siddende i social- og sundhedsudvalget, siger hun.